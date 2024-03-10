На войне против России погибли два воина Грузинского легиона

Во время выполнения боевых задач на войне против России погибли два бойца Грузинского легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Грузинского легиона.

"Во время выполнения боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона - Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава!", - написал Грузинский легион.

Фото: добровольцы из Грузии (facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Гибель иностранных добровольцев на войне в Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Ранее стало известно, что во время войны в Украине погиб работник мэрии польского Люблина Николай Мялковский. Ему было 28 лет.

Также 30 сентября 2023 года, недалеко от Лимана Донецкой области, погиб эстонский доброволец Танель Крыгуль.

В июле 2023 года на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".