На войне против России погибли два воина Грузинского легиона
Во время выполнения боевых задач на войне против России погибли два бойца Грузинского легиона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Грузинского легиона.
"Во время выполнения боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона - Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава!", - написал Грузинский легион.
Фото: добровольцы из Грузии (facebook.com/GeorgianNationalLegion)
Гибель иностранных добровольцев на войне в Украине
На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.
Ранее стало известно, что во время войны в Украине погиб работник мэрии польского Люблина Николай Мялковский. Ему было 28 лет.
Также 30 сентября 2023 года, недалеко от Лимана Донецкой области, погиб эстонский доброволец Танель Крыгуль.
В июле 2023 года на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".
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