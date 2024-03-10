ua en ru
Вс, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На войне против России погибли два воина Грузинского легиона

Воскресенье 10 марта 2024 15:32
UA EN RU
На войне против России погибли два воина Грузинского легиона Фото: на войне против России погибли два воина Грузинского легиона (facebook.com/36obrmp)
Автор: Сергей Пышкин

Во время выполнения боевых задач на войне против России погибли два бойца Грузинского легиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Грузинского легиона.

"Во время выполнения боевых задач на передовой погибли бойцы Грузинского Легиона - Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили. Грузинский Легион выражает соболезнования семьям погибших. Героям слава!", - написал Грузинский легион.

На войне против России погибли два воина Грузинского легиона

Фото: добровольцы из Грузии (facebook.com/GeorgianNationalLegion)

Гибель иностранных добровольцев на войне в Украине

На стороне Украины, защищая ее независимость и суверенитет от российских захватчиков, воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, в результате боевых действий есть жертвы среди иностранных бойцов.

Ранее стало известно, что во время войны в Украине погиб работник мэрии польского Люблина Николай Мялковский. Ему было 28 лет.

Также 30 сентября 2023 года, недалеко от Лимана Донецкой области, погиб эстонский доброволец Танель Крыгуль.

В июле 2023 года на войне в Украине погибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Грузия Война в Украине
NEWS
Прилет в промышленный объект, пожары и раненый: названы последствия атаки "Шахедов" по Украине
Прилет в промышленный объект, пожары и раненый: названы последствия атаки "Шахедов" по Украине
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США