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"Війни продовжують сіяти смерть". Папа Римський помолився за мир між Україною та РФ

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Неділя 16 квітня 2023 18:35
"Війни продовжують сіяти смерть". Папа Римський помолився за мир між Україною та РФ Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Папа Римський Франциск привітав і висловив близькість східним християнам, які сьогодні святкують Великдень. Він помолився за громадян України та РФ, щоб "Господь допоміг їм встановити мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Я хочу висловити свою близькість усім братам і сестрам, які, особливо на Сході, святкують сьогодні Великдень: Улюблені, нехай буде з вами Воскреслий Господь і нехай наповнить вас Своїм Святим Духом! Щасливого Великодня вам усім. На жаль, у різкому контрасті з великоднім посланням, війни тривають і продовжують сіяти смерть жахливими способами", - заявив він.

Понтифік попросив помолитися за жертв насильницьких смертей від рук людини.

"Давайте скорбіти про ці злодіяння і молитися за жертв, просячи Бога, щоб світ більше не відчував жах насильницької смерті від рук людини, але диво життя, яке Він дарує і оновлює Своєю благодаттю", - заявив Папа Римський.

Франциск також помолився за Україну та РФ.

"Нехай Господь буде з ними і допоможе їм встановити мир", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня Папа Римський Франциск згадав про війну в Україні, а також звернувся до росіян.

Крім того, у Міністерстві закордонних справ розкритикували Ватикан через прирівнювання України та Росії.

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