Війна змінила структуру економіки України, - експерт

"Ворог також веде війну проти економіки України. Найбільші втрати - це активи нашої промисловості, це частина сільськогосподарської землі, яка опинилася під окупацією, і, звичайно, ми втратили багато енергетичних об'єктів", - сказав Власюк.

За його словами, війна вплинула на структуру економіки, зросла частка державного управління. Водночас частка переробної промисловості у формуванні ВВП, яка до війни становила 10,1-10,3%, зменшилася до 8,2%.

За його даними, ця частка в Польщі становить 18%, у Туреччині - 23%. "Тому, частка промисловості на сьогодні дуже мала, а саме переробна промисловість - це основа економіки", - вважає Власюк.

За оцінками Київської школи економіки (КШЕ) прямі збитки української економіки від війни склали близько 88 млрд доларів. Це сума без урахування втрати житла, доступу до освітніх, медичних та інших соціальних послуг. Серед галузей промисловості найбільше постраждала металургія.

У 2022-2023 роках наша металургія щорічно виплавляла 6,2-6,3 млн тонн і посідала 24-25 місця в загальносвітовому заліку. За даними асоціації "Укрметалургпром", 2024 року Україна змогла виробити 7,6 млн тонн сталі, що на 22% більше за 2023 рік, виробництво чавуну збільшилося на 18% - до 7 млн тонн, а обсяг виготовлення металопрокату на 16% - до 6,2 млн тонн.