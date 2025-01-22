Война изменила структуру экономики Украины, - эксперт

"Враг также ведет войну против экономики Украины. Самые большие потери - это активы нашей промышленности, это часть сельскохозяйственной земли, которая оказалась под оккупацией, и, конечно, мы потеряли много энергетических объектов", - сказав Власюк.

По его словам, война повлияла на структуру экономики, выросла доля государственного управления. В то же время доля перерабатывающей промышленности в формировании ВВП, которая до войны составляла 10,1-10,3% уменьшилась до 8,2%.

По его данным, эта доля в Польше составляет 18%, в Турции - 23%. "Поэтому, доля промышленности на сегодня очень мала, а именно перерабатывающая промышленность - это основа экономики", - считает Власюк.

По оценкам Киевской школы экономики (КШЭ) прямые убытки украинской экономики от войны составили около 88 млрд долларов. Это сумма без учета потери жилья, доступа к образовательным, медицинским и другим социальным услугам. Среди отраслей промышленности больше всего пострадала металлургия.

В 2022-2023 годах наша металлургия ежегодно выплавляла 6,2-6,3 млн тонн и занимала 24-25 места в общемировом зачете. По данным ассоциации "Укрметаллургпром", в 2024 году Украина смогла произвести 7,6 млн тонн стали, что на 22% больше 2023 года, производство чугуна увеличилось на 18% - до 7 млн тонн, а объем изготовления металлопроката на 16% - до 6,2 млн тонн.