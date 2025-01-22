Война изменила структуру экономики Украины, - эксперт

Война не только нанесла значительный ущерб экономике Украины. Изменилась структура производства.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Владимир Власюк, директор госкомпании "Укрпромвнешэкспертиза".
"Враг также ведет войну против экономики Украины. Самые большие потери - это активы нашей промышленности, это часть сельскохозяйственной земли, которая оказалась под оккупацией, и, конечно, мы потеряли много энергетических объектов", - сказав Власюк.
По его словам, война повлияла на структуру экономики, выросла доля государственного управления. В то же время доля перерабатывающей промышленности в формировании ВВП, которая до войны составляла 10,1-10,3% уменьшилась до 8,2%.
По его данным, эта доля в Польше составляет 18%, в Турции - 23%. "Поэтому, доля промышленности на сегодня очень мала, а именно перерабатывающая промышленность - это основа экономики", - считает Власюк.
По оценкам Киевской школы экономики (КШЭ) прямые убытки украинской экономики от войны составили около 88 млрд долларов. Это сумма без учета потери жилья, доступа к образовательным, медицинским и другим социальным услугам. Среди отраслей промышленности больше всего пострадала металлургия.
В 2022-2023 годах наша металлургия ежегодно выплавляла 6,2-6,3 млн тонн и занимала 24-25 места в общемировом зачете. По данным ассоциации "Укрметаллургпром", в 2024 году Украина смогла произвести 7,6 млн тонн стали, что на 22% больше 2023 года, производство чугуна увеличилось на 18% - до 7 млн тонн, а объем изготовления металлопроката на 16% - до 6,2 млн тонн.
Напомним, по оценке Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года, прямой ущерб от войны достиг почти 152 млрд долларов. При этом больше всего пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сельское хозяйство и энергетика.