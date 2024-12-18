Війна змінила пріоритети: які спеціальності стали найпопулярнішими серед абітурієнтів

Підсумки вступної кампанії 2024 року показали, що певні спеціальності залишаються в лідерах серед молоді.

Найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів

Найбільш популярною спеціальністю серед вступників у 2024 році стала "Психологія". Цей напрямок обрали понад 49 тисяч абітурієнтів.

До трійки лідерів також увійшли спеціальності "Менеджмент" (48 162 заяви) та "Філологія" (43 761 заява). Це свідчить про те, що менеджери і філологи традиційно є затребуваними професіями, з широкими перспективами працевлаштування в різних сферах економіки та культури.

Фото: статистика

ІТ-сфера, попри труднощі, зберігає свою популярність серед абітурієнтів. Три ІТ-спеціальності потрапили до десятки найпопулярніших: "Комп’ютерні науки", "Інженерія програмного забезпечення" та "Кібербезпека та захист інформації". Це показує, що попит на технічних спеціалістів не зникає навіть в умовах війни, коли ІТ-інфраструктура і безпека є критично важливими для країни.

Чи змінилися пріоритети молоді через війну

Вибір спеціальностей серед абітурієнтів в умовах війни зазнав деяких змін. Особливу увагу привертають спеціальності, пов’язані з допомогою людям після важких стресових ситуацій. "Психологія", а також спеціальність "Терапія і реабілітація" (13 666 заяв проти 9 297 у 2023 році) стали більш популярними. Ці напрямки відображають потребу в спеціалістах, які можуть допомогти людям пережити психологічні травми та відновитися після війни.

Військові виші та попит на спеціальності оборонного напрямку

На гуманітарні та технічні спеціальності, військові виші також зафіксували зростання кількості заяв.

Фото: скрін з телеграму Олександра Сирського

"Мені особливо приємно, що цього року наші військові вищі навчальні заклади України отримали велику кількість заявок на вступ. Вірю, що стати майбутніми офіцерами Збройних Сил України - це свідоме бажання абітурієнтів"- зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Глобальні пріоритети абітурієнтів: на чому зосереджуються вступники

Попри ситуацію в країні, більшість абітурієнтів обирають спеціальності, виходячи з власних інтересів і кар'єрних планів. Популярними залишаються спеціальності, як психологи, менеджери, філологи, ІТ-фахівці, маркетологи та юристи. Це показує, що навіть в умовах війни молодь обирає професії, які дозволяють реалізувати себе і мати перспективи для розвитку.