Більше 175 тисяч українців вступили до коледжів у 2024 році: найпопулярніші спеціальності
Під час вступної кампанії 2024 року серед українців були популярними заклади передвищої освіти. Зокрема, вступники продемонстрували інтерес до економічних та медичних спеціальностей.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
За результатами вступної кампанії 2024 року до закладів передвищої освіти було подано 340 043 заяв від 197 838 абітурієнтів. Станом на 22 листопада зараховано 175 079 здобувачів освіти.
Розподіл заяв за категоріями:
- на основі базової середньої освіти – 164 058 заяв
- на основі повної загальної середньої освіти – 133 946 заяв
- на основі дипломів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра та молодшого спеціаліста – 1 436 заяв
- кваліфіковані робітники – 40 603 заяви
Найпопулярніші спеціальності:
- 223 Медсестринство – 21 980 заяв
- 076 Підприємництво та торгівля – 17 050 заяв
- 081 Право – 16 653 заяви
- 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 15 849 заяв
- 071 Облік та оподаткування – 15 571 заява
Найбільше заяв цьогоріч подали до таких закладів освіти:
- ВСП "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету" – 3396 заяв
- ВСП "Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" – 2856 заяв
- ВСП "Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова" – 2566 заяв
- ВСП "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" – 2239 заяв
- ВСП "Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій" – 2103 заяв
Раніше РБК-Україна розповідало, що МОН ініціює звільнення вступників із високими балами ЗНО від обов’язкового відпрацювання після закінчення навчання. Ця пропозиція є частиною нової моделі фінансування освіти, яка спрямована на підтримку талановитих абітурієнтів і заохочення здобуття якісної вищої освіти.
Також ми писали, що університет Ульма в Німеччині запустив унікальну навчальну програму для українських студентів. За цією ініціативою вони зможуть здобути одразу два дипломи про вищу освіту – український та німецький.
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