Більше 175 тисяч українців вступили до коледжів у 2024 році: найпопулярніші спеціальності

Під час вступної кампанії 2024 року серед українців були популярними заклади передвищої освіти. Зокрема, вступники продемонстрували інтерес до економічних та медичних спеціальностей.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України .

За результатами вступної кампанії 2024 року до закладів передвищої освіти було подано 340 043 заяв від 197 838 абітурієнтів. Станом на 22 листопада зараховано 175 079 здобувачів освіти.

Раніше РБК-Україна розповідало, що МОН ініціює звільнення вступників із високими балами ЗНО від обов’язкового відпрацювання після закінчення навчання. Ця пропозиція є частиною нової моделі фінансування освіти, яка спрямована на підтримку талановитих абітурієнтів і заохочення здобуття якісної вищої освіти.

Також ми писали, що університет Ульма в Німеччині запустив унікальну навчальну програму для українських студентів. За цією ініціативою вони зможуть здобути одразу два дипломи про вищу освіту – український та німецький.

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