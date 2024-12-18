Война изменила приоритеты: какие специальности стали самыми популярными среди абитуриентов

Итоги вступительной кампании 2024 года показали, что определенные специальности остаются в лидерах среди молодежи.

Самые популярные специальности среди абитуриентов

Наиболее популярной специальностью среди поступающих в 2024 году стала "Психология". Это направление выбрали более 49 тысяч абитуриентов.

В тройку лидеров также вошли специальности "Менеджмент" (48 162 заявления) и "Филология" (43 761 заявление). Это свидетельствует о том, что менеджеры и филологи традиционно являются востребованными профессиями, с широкими перспективами трудоустройства в различных сферах экономики и культуры.

Фото: статистика

ІТ-сфера, несмотря на трудности, сохраняет свою популярность среди абитуриентов. Три ІТ-специальности попали в десятку самых популярных: "Компьютерные науки", "Инженерия программного обеспечения" и "Кибербезопасность и защита информации". Это показывает, что спрос на технических специалистов не исчезает даже в условиях войны, когда IТ-инфраструктура и безопасность являются критически важными для страны.

Изменились ли приоритеты молодежи из-за войны

Выбор специальностей среди абитуриентов в условиях войны претерпел некоторые изменения. Особое внимание привлекают специальности, связанные с помощью людям после тяжелых стрессовых ситуаций. "Психология", а также специальность "Терапия и реабилитация" (13 666 заявлений против 9 297 в 2023 году) стали более популярными. Эти направления отражают потребность в специалистах, которые могут помочь людям пережить психологические травмы и восстановиться после войны.

Военные вузы и спрос на специальности оборонного направления

На гуманитарные и технические специальности, военные вузы также зафиксировали рост количества заявлений.

Фото: скрин из телеграмма Александра Сирского

"Мне особенно приятно, что в этом году наши военные высшие учебные заведения Украины получили большое количество заявок на поступление. Верю, что стать будущими офицерами Вооруженных Сил Украины - это сознательное желание абитуриентов", - отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Глобальные приоритеты абитуриентов: на чем сосредотачиваются поступающие

Несмотря на сложную ситуацию в стране, большинство абитуриентов выбирают специальности, исходя из собственных интересов и карьерных планов. Популярными остаются специальности, как психологи, менеджеры, филологи, IТ-специалисты, маркетологи и юристы. Это показывает, что даже в условиях войны молодежь выбирает профессии, которые позволяют реализовать себя и иметь перспективы для развития.