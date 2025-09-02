Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці, - GMK Center

Зінченко зазначив, що ще до війни всі експерти обговорювали розділення "Укрзалізниці" на кілька окремих структур - вантажного, пасажирського оператора та інфраструктурну компанію.

"Навіть ішли перемовини про залучення консультантів із Deutsche Bahn для впровадження реформ. Але війна дозволила бюрократам зацементувати стару структуру", - сказав директор аналітичного центру GMK Center.

За його словами, попри героїчну роль "Укрзалізниці" у перші місяці вторгнення, нинішнє керівництво демонструє недостатню активність у стратегічному розвитку.

Вантажні перевезення залишаються формуючими прибуток, але бізнес не може на четвертому році війни тягнути на собі загальну збитковість величезного державного монополіста.