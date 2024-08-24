Війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною країною, - Байден

Американський лідер підкреслив, що Україна була вільною на момент початку війни, залишається такою зараз, і буде суверенною в майбутньому після війни.

"Сьогодні, коли народ України відзначає свій День незалежності, нехай буде ясно: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона, як і раніше, вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною країною", - йдеться у пості Байдена.

Зазначимо, що віце-президент США та нині кандидат у президенти від демократів Камала Харріс заявила, що Америка продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти агресії РФ.