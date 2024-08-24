Война закончится тем, что Украина останется свободной страной, - Байден

Полномасштабная война России против украинского государства закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).
Американский лидер подчеркнул, что Украина была свободной в момент начала войны, остается такой сейчас, и будет суверенной в будущем после войны.
"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - говорится в посте Байдена.
Отметим, что вице-президент США и ныне кандидат в президенты от демократов Камала Харрис заявила, что Америка продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии РФ.
Напомним, что вчера, накануне Дня независимости Украины США объявили о новом пакете военной помощи нашей стране.
В него вошли боеприпасы для артиллерии, систем HIMARS, противотанковое оружие и многое другое. Общая стоимость пакета составляет 125 млн долларов.
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