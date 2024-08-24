Война закончится тем, что Украина останется свободной страной, - Байден

Американский лидер подчеркнул, что Украина была свободной в момент начала войны, остается такой сейчас, и будет суверенной в будущем после войны.

"Сегодня, когда народ Украины отмечает свой День независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной, суверенной и независимой страной", - говорится в посте Байдена.

Отметим, что вице-президент США и ныне кандидат в президенты от демократов Камала Харрис заявила, что Америка продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии РФ.