Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не зможе виграти, - американський генерал

"Тому ми повинні забезпечити, щоб він (Путін - ред.) усвідомив, що Україна не збирається здаватися, що Захід не збирається здаватися", - сказав Ходжес.

Він вважає, що найкращий спосіб забезпечити це, - щоб США і Німеччина, зокрема, сказали, що "ми хочемо, щоб Україна перемогла, що ми будемо робити все необхідне".

"Не "так довго, як це потрібно", це пусті слова, а "чого б це не вартувало", ми зробимо все, щоб допомогти Україні виграти", - наголосив американський генерал, пояснюючи необхідну позицію партнерів.

За його прогнозами, це призведе до того, що Україна матиме можливості, щоб викинути російські сили з Криму.

Ходжес також зауважив на необхідності протистояння країні-агресору у сфері економіки, зауваживши, що санкції потужні, але їх не виконують належним чином.

"Занадто багато всього з Китаю, Ірану та Північної Кореї все ще надходить до Росії, занадто багато є вкраденої пшениці, що йде з Росії, яку вони забрали з України, і яка йде на експорт. Коли все це буде зроблено, тоді Володимир Путін зрозуміє, що він програв. Ось коли це закінчиться", - підкреслив він.