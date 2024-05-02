Война закончится, когда Путин поймет, что не сможет выиграть, - американский генерал

Война в Украине закончится, когда Путин поймет, что не может победить. Для этого западные партнеры должны объединить все возможные усилия в помощи нашему государству.
Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес в интервью РБК-Украина.
"Поэтому мы должны обеспечить, чтобы он (Путин -ред.) осознал, что Украина не собирается сдаваться, что Запад не собирается сдаваться", - сказал Ходжес.
Он считает, что лучший способ обеспечить это - чтобы США и Германия, в частности, сказали, что "мы хотим, чтобы Украина победила, что мы будем делать все необходимое".
"Не "так долго, как это нужно", это пустые слова, а "чего бы это ни стоило", мы сделаем все, чтобы помочь Украине выиграть", - подчеркнул американский генерал, объясняя необходимую позицию партнеров.
По его прогнозам, это приведет к тому, что у Украины будет возможность выбросить российские силы из Крыма.
Ходжес также отметил необходимость противостояния стране-агрессору в сфере экономики, отметив, что санкции мощные, но их не выполняют должным образом.
"Слишком много всего из Китая, Ирана и Северной Кореи все еще поступает в Россию, слишком много украденной пшеницы, уходящей из России, которую они забрали из Украины, и которая идет на экспорт. Когда все это будет сделано, тогда Владимир Путин поймет, что он проиграл. Вот когда это закончится", - подчеркнул он.
Только недавно Плата представителей проголосовала за инициированный спикером Майком Джонсоном законопроект о помощи Украине, после чего документ был одобрен Сенатом, а также подписан главой Белого дома Джо Байденом. Тогда же президент США анонсировал новый пакет поддержки Киеву.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, помощь США также будет включать дальнобойные ракеты ATACMS. Однако позже оказалось, что Штаты уже передали их Силам обороны еще в начале апреля.
Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны НАТО не выполнили своих обещаний по поставкам военной помощи Украине. Однако в ближайшее время поток боеприпасов увеличится.
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