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Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не зможе виграти, - американський генерал

Україна , Четвер 02 травня 2024 10:57
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Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не зможе виграти, - американський генерал Фото: американський генерал Бен Ходжес (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Мілан Лєліч

Війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти. Для цього західні партнери мають об'єднати всі можливі зусилля у допомозі нашій державі.

Про це заявив американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна.

"Тому ми повинні забезпечити, щоб він (Путін - ред.) усвідомив, що Україна не збирається здаватися, що Захід не збирається здаватися", - сказав Ходжес.

Він вважає, що найкращий спосіб забезпечити це, - щоб США і Німеччина, зокрема, сказали, що "ми хочемо, щоб Україна перемогла, що ми будемо робити все необхідне".

"Не "так довго, як це потрібно", це пусті слова, а "чого б це не вартувало", ми зробимо все, щоб допомогти Україні виграти", - наголосив американський генерал, пояснюючи необхідну позицію партнерів.

За його прогнозами, це призведе до того, що Україна матиме можливості, щоб викинути російські сили з Криму.

Ходжес також зауважив на необхідності протистояння країні-агресору у сфері економіки, зауваживши, що санкції потужні, але їх не виконують належним чином.

"Занадто багато всього з Китаю, Ірану та Північної Кореї все ще надходить до Росії, занадто багато є вкраденої пшениці, що йде з Росії, яку вони забрали з України, і яка йде на експорт. Коли все це буде зроблено, тоді Володимир Путін зрозуміє, що він програв. Ось коли це закінчиться", - підкреслив він.

Допомога західних партнерів Україні

Лише нещодавно Плата представників проголосувала за ініційований спікером Майком Джонсоном законопроєкт щодо допомоги Україні, після чого документ було схвалено Сенатом, а також підписано головою Білого дому Джо Байденом. Тоді ж президент США анонсував новий пакет підтримки Києву.

Як зауважив президент України Володимир Зеленський, допомога з боку США також включатиме далекобійні ракети ATACMS. Однак, пізніше виявилось, що Штати вже передали їх Силам оборони ще на початку квітня.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що країни НАТО не виконали своїх обіцянок щодо постачання військової допомоги Україні. Однак найближчим часом потік боєприпасів збільшиться.

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