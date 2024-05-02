Война закончится, когда Путин поймет, что не сможет выиграть, - американский генерал

Война в Украине закончится, когда Путин поймет, что не может победить. Для этого западные партнеры должны объединить все возможные усилия в помощи нашему государству.

"Поэтому мы должны обеспечить, чтобы он (Путин -ред.) осознал, что Украина не собирается сдаваться, что Запад не собирается сдаваться", - сказал Ходжес.

Он считает, что лучший способ обеспечить это - чтобы США и Германия, в частности, сказали, что "мы хотим, чтобы Украина победила, что мы будем делать все необходимое".

"Не "так долго, как это нужно", это пустые слова, а "чего бы это ни стоило", мы сделаем все, чтобы помочь Украине выиграть", - подчеркнул американский генерал, объясняя необходимую позицию партнеров.

По его прогнозам, это приведет к тому, что у Украины будет возможность выбросить российские силы из Крыма.

Ходжес также отметил необходимость противостояния стране-агрессору в сфере экономики, отметив, что санкции мощные, но их не выполняют должным образом.

"Слишком много всего из Китая, Ирана и Северной Кореи все еще поступает в Россию, слишком много украденной пшеницы, уходящей из России, которую они забрали из Украины, и которая идет на экспорт. Когда все это будет сделано, тогда Владимир Путин поймет, что он проиграл. Вот когда это закончится", - подчеркнул он.