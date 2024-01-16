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Війна й спустошення промисловості позбавили українських олігархів колишнього впливу, - NYT

Фото: війна й спустошення промисловості позбавили українських олігархів колишнього впливу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Війна Росії проти України, яка призвела до знищення низки промислових активів, позбавила так званих українських олігархів колишнього впливу та багатства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The New York Times.

"Війна, спустошивши українську промисловість, обмежила владу так званих олігархів, магнатів, які тривалий час панували в економіці та використовували свої багатства для купівлі політичного впливу", - йдеться в статті.

Найбагатші люди країни втратили десятки мільярдів доларів. Найбільше постраждав Рінат Ахметов, втративши два металургійні заводи в Маріуполі, коксохімічний завод в Авдіївці, низку вітрових і теплових електростанцій. А його основні активи постійно обстрілюються російськими ракетами та дронами.

"За перший рік війни загальний статок 20 найбагатших українців скоротився більш ніж на 20 мільярдів доларів, за даними журналу Forbes. Ахметов отримав найбільший удар, втративши понад 9 мільярдів доларів. Він один із лише двох мільярдерів, що залишилися в Україні, порівняно з 10 до війни", - йдеться в статті.

 

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