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Война и разорение промышленности лишили украинских олигархов прежнего влияния, - NYT

Фото: война и разорение промышленности лишили украинских олигархов прежнего влияния (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Война России против Украины, приведшая к уничтожению ряда промышленных активов, лишила так называемых украинских олигархов прежнего влияния и богатства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью The New York Times.

"Война, опустошив украинскую промышленность, ограничила власть так называемых олигархов, магнатов, долгое время господствовавших в экономике и использовавших свои богатства для покупки политического влияния", - говорится в статье.

Богатейшие люди страны потеряли десятки миллиардов долларов. Больше всего пострадал Ринат Ахметов, потеряв два металлургических завода в Мариуполе, коксохимический завод в Авдеевке, ряд ветровых и тепловых электростанций. Его основные активы постоянно обстреливаются российскими ракетами и дронами.

"За первый год войны общее состояние 20 богатейших украинцев сократилось более чем на 20 миллиардов долларов, по данным журнала Forbes. Ахметов получил наибольший удар, потеряв более 9 миллиардов долларов. Он один из лишь двух оставшихся в Украине миллиардеров по сравнению с 10 до войны", - говорится в статье.

 

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