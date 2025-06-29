Війна виснажує економіку РФ: критичний дефіцит кадрів у ключових галузях, - ЦПД

Через повномасштабну війну проти України в Росії загострилася проблема нестачі кадрів у цивільних секторах економіки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Найбільше від цього страждає будівельна галузь, яка вже за кілька років може залишитися без робочої сили.
За інформацією ЦПД, дефіцит працівників фіксується у промисловості, аграрному секторі, енергетиці та насамперед - у будівництві.
Причиною кадрової кризи є масове залучення чоловіків до війни, а також переорієнтація трудових ресурсів на потреби оборонної промисловості.
Хоча в будівельному секторі Росії вже триває різке скорочення обсягів, масові банкрутства компаній і зниження попиту, саме там нестача працівників виявилася найгострішою.
За оцінками російських експертів, протягом 5-7 років у країні може взагалі не залишитися кому будувати.
Наративи російської пропаганди про "небувале економічне зростання" не витримують реальності.
Війна виснажує економіку РФ, створюючи тиск на ринок праці, галузі з критичною інфраструктурою та рівень життя громадян.
У січні Reuters писало, що Путін дедалі більше стурбований проблемами в економіці РФ воєнного часу. Зокрема, на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягав на припиненні війни з Україною і обіцяв нові санкції.
Крім того, нещодавно ми писали, що Росія змушена витрачатися, щоб заманювати живу силу на війну. Водночас вона зазнає великих втрат, і як ніяк, санкції таки працюють.
У зв'язку з цими проблемами чиновники РФ цього року урізали "невійськові" витрати. Насамперед - соціальні.
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