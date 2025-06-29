Війна виснажує економіку РФ: критичний дефіцит кадрів у ключових галузях, - ЦПД

Найбільше від цього страждає будівельна галузь, яка вже за кілька років може залишитися без робочої сили.

Що відбувається

За інформацією ЦПД, дефіцит працівників фіксується у промисловості, аграрному секторі, енергетиці та насамперед - у будівництві.

Причиною кадрової кризи є масове залучення чоловіків до війни, а також переорієнтація трудових ресурсів на потреби оборонної промисловості.

Хоча в будівельному секторі Росії вже триває різке скорочення обсягів, масові банкрутства компаній і зниження попиту, саме там нестача працівників виявилася найгострішою.

За оцінками російських експертів, протягом 5-7 років у країні може взагалі не залишитися кому будувати.

Наративи російської пропаганди про "небувале економічне зростання" не витримують реальності.

Війна виснажує економіку РФ, створюючи тиск на ринок праці, галузі з критичною інфраструктурою та рівень життя громадян.