Война истощает экономику РФ: критический дефицит кадров в ключевых отраслях, - ЦПД

Из-за полномасштабной войны против Украины в России обострилась проблема нехватки кадров в гражданских секторах экономики.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Больше всего от этого страдает строительная отрасль, которая уже через несколько лет может остаться без рабочей силы.
По информации ЦПД, дефицит работников фиксируется в промышленности, аграрном секторе, энергетике и прежде всего - в строительстве.
Причиной кадрового кризиса является массовое привлечение мужчин к войне, а также переориентация трудовых ресурсов на нужды оборонной промышленности.
Хотя в строительном секторе России уже продолжается резкое сокращение объемов, массовые банкротства компаний и снижение спроса, именно там нехватка работников оказалась самой острой.
По оценкам российских экспертов, в течение 5-7 лет в стране может вообще не остаться кому строить.
Нарративы российской пропаганды о "небывалом экономическом росте" не выдерживают реальности.
Война истощает экономику РФ, создавая давление на рынок труда, отрасли с критической инфраструктурой и уровень жизни граждан.
В январе Reuters писало, что Путин все больше обеспокоен проблемами в экономике РФ военного времени. В частности, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивал на прекращении войны с Украиной и обещал новые санкции.
Кроме того, недавно мы писали, что Россия вынуждена тратиться, чтобы заманивать живую силу на войну. При этом она несет большие потери, и как никак, санкции таки работают.
В связи с этими проблемами чиновники РФ в этом году урезали "невоенные" расходы. Прежде всего - социальные.
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