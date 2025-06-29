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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Война истощает экономику РФ: критический дефицит кадров в ключевых отраслях, - ЦПД

Фото: Гражданские отрасли в РФ на грани коллапса (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Из-за полномасштабной войны против Украины в России обострилась проблема нехватки кадров в гражданских секторах экономики.

Больше всего от этого страдает строительная отрасль, которая уже через несколько лет может остаться без рабочей силы.

Что происходит

По информации ЦПД, дефицит работников фиксируется в промышленности, аграрном секторе, энергетике и прежде всего - в строительстве.

Причиной кадрового кризиса является массовое привлечение мужчин к войне, а также переориентация трудовых ресурсов на нужды оборонной промышленности.

Хотя в строительном секторе России уже продолжается резкое сокращение объемов, массовые банкротства компаний и снижение спроса, именно там нехватка работников оказалась самой острой.

По оценкам российских экспертов, в течение 5-7 лет в стране может вообще не остаться кому строить.

Нарративы российской пропаганды о "небывалом экономическом росте" не выдерживают реальности.

Война истощает экономику РФ, создавая давление на рынок труда, отрасли с критической инфраструктурой и уровень жизни граждан.

Падение экономики РФ

В январе Reuters писало, что Путин все больше обеспокоен проблемами в экономике РФ военного времени. В частности, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивал на прекращении войны с Украиной и обещал новые санкции.

Кроме того, недавно мы писали, что Россия вынуждена тратиться, чтобы заманивать живую силу на войну. При этом она несет большие потери, и как никак, санкции таки работают.

В связи с этими проблемами чиновники РФ в этом году урезали "невоенные" расходы. Прежде всего - социальные.

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Российская Федерация