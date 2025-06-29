Война истощает экономику РФ: критический дефицит кадров в ключевых отраслях, - ЦПД

Больше всего от этого страдает строительная отрасль, которая уже через несколько лет может остаться без рабочей силы.

Что происходит

По информации ЦПД, дефицит работников фиксируется в промышленности, аграрном секторе, энергетике и прежде всего - в строительстве.

Причиной кадрового кризиса является массовое привлечение мужчин к войне, а также переориентация трудовых ресурсов на нужды оборонной промышленности.

Хотя в строительном секторе России уже продолжается резкое сокращение объемов, массовые банкротства компаний и снижение спроса, именно там нехватка работников оказалась самой острой.

По оценкам российских экспертов, в течение 5-7 лет в стране может вообще не остаться кому строить.

Нарративы российской пропаганды о "небывалом экономическом росте" не выдерживают реальности.

Война истощает экономику РФ, создавая давление на рынок труда, отрасли с критической инфраструктурой и уровень жизни граждан.