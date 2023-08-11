Війна на виснаження триває, ініціатива на боці ЗСУ, - Генштаб Естонії

За останній тиждень в Україні відбувалися локальні обстріли, зараз триває війна на виснаження. Однак фактично ініціатива на боці ЗСУ.

Про це заявив начальник оперативного управління Генерального штабу оборони полковник Тармо Кундла , повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Лінія зіткнення в Україні за тиждень істотно не змістилася, і, з огляду на співвідношення сил, цього слід було очікувати", - йдеться у заяві.

За його словами, війна на виснаження триває. Кундла додав, що, оскільки ні російські сили, ні українські збройні сили не мають переваги перед противником, така ситуація не сприяє масштабним атакам.

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Протягом останнього тижня російські війська здійснювали в середньому від 30 до 40 обстрілів на день, але ініціатива в руках українців, які організовують різні атаки.

Йдеться про рейди через річку Дніпро в районі міста Херсона, засадні атаки на північному сході України та піхотні атаки в Бахмуті. Він додав, що для досягнення будь-яких успіхів потрібні добре сплановані атаки, адже зараз будь-яке завоювання території тягне за собою великі втрати.

Втрати відбуваються переважно від артилерійського та мінного вогню, а бойові дії перетворилися на окопні бої. Обидві сторони встановили міцні оборонні рубежі.

У Генштабі Естонії висловилися про лінії оборони в Україні

"Лінії оборони мають бути захоплені, і це дуже, дуже складна робота", - заявив Кундла.

За його словами, лінії оборони розташовані поблизу населених пунктів та об'єктів інфраструктури, а армія переведена в закриті приміщення, оскільки перебування в наметах призвело до фатальних наслідків.

Війська зосереджені поблизу цивільних населених пунктів, і це також є причиною активізації атак на цивільну інфраструктуру, додав Кундла.

За його словами, лінії оборони найсильніші вздовж основних магістралей, великі населені пункти перетворені на центри оборони, тому захопити їх ще важче.

Що Кундла говорить про майбутні битви

"Здебільшого бої відбуваються в тих самих районах, що й під час Другої світової війни", - сказав Кундла.

Кундла зазначив, що, хоча українські сили наразі мають невелику ініціативу, не видно, що війна на виснаження закінчиться і почнуться більш масштабні атаки.

"Те, що відбувається на північному сході України, може визначити успіх або невдачу на півдні, і навпаки", - додав він.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Всього протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Водночас, як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються закріпитись поблизу Урожайного, а росіяни продовжують активно атакувати на Куп'янському напрямку.