Война на истощение продолжается, инициатива на стороне ВСУ, - Генштаб Эстонии

За последнюю неделю в Украине происходили локальные обстрелы, сейчас идет война на истощение. Однако фактически инициатива на стороне ВСУ.

Об этом заявил начальник оперативного управления Генерального штаба обороны полковник Тармо Кундла , сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Линия соприкосновения в Украине за неделю существенно не сместилась, и, учитывая соотношение сил, этого следовало ожидать", - говорится в заявлении.

По его словам, война на истощение продолжается. Кундла добавил, что, поскольку ни российские силы, ни украинские вооруженные силы не имеют преимущества перед противником, такая ситуация не способствует масштабным атакам.

Что еще говорят в Генштабе Эстонии о войне в Украине

В течение последней недели российские войска осуществляли в среднем от 30 до 40 обстрелов в день, но инициатива в руках украинцев, которые организовывают различные атаки.

Речь идет о рейдах через реку Днепр в районе города Херсона, засадных атаках на северо-востоке Украины и пехотных атаках в Бахмуте. Он добавил, что для достижения любых успехов нужны хорошо спланированные атаки, ведь сейчас любое завоевание территории влечет за собой большие потери.

Потери происходят преимущественно от артиллерийского и минного огня, а боевые действия превратились в окопные бои. Обе стороны установили прочные оборонительные рубежи.

В Генштабе Эстонии высказались о линиях обороны в Украине

"Линии обороны должны быть захвачены, и это очень, очень сложная работа", - заявил Кундла.

По его словам, линии обороны расположены вблизи населенных пунктов и объектов инфраструктуры, а армия переведена в закрытые помещения, поскольку пребывание в палатках привело к фатальным последствиям.

Войска сосредоточены вблизи гражданских населенных пунктов, и это также является причиной активизации атак на гражданскую инфраструктуру, добавил Кундла.

По его словам, линии обороны сильны вдоль основных магистралей, крупные населенные пункты превращены в центры обороны, поэтому захватить их еще труднее.

Что Кундла говорит о предстоящих битвах

"В основном бои происходят в тех же районах, что и во время Второй мировой войны", - сказал Кундла.

Кундла отметил, что, хотя украинские силы пока имеют небольшую инициативу, не видно, что война на истощение закончится и начнутся более масштабные атаки.

"То, что происходит на северо-востоке Украины, может определить успех или неудачу на юге, и наоборот", - добавил он.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

В то же время, как сообщают в Институте изучения войны (ISW), ВСУ пытаются закрепиться близ Урожайного, а россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.