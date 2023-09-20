Війна на виснаження. Столтенберг закликав надати Україні більше озброєння

Він наголосив у ході спілкування з журналістами в Нью-Йорку, що українській стороні терміново необхідні додаткові постачання засобів протиповітряної оборони, включаючи боєприпаси, запасні частини та технічне обслуговування систем, які вже є у ЗСУ.

"Ми бачимо, що ППО щодня рятує життя в Україні", - зазначив генсек НАТО.

Також Столтенберг навів недавні успіхи українських військових у контрнаступі як доказ того, що війна не зайшла "в глухий кут", і закликав Захід продовжувати надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

"Якщо ми хочемо покласти край війні, якщо ми хочемо справедливого та міцного миру, то військова підтримка України - це правильний шлях. Ми готові до тривалого шляху", - заявив він.

Допомога Заходу Україні

Раніше повідомлялося, що у Держдепі США заявили про те, що країни G7 визнають, що РФ вирішила воювати проти України в довгу, і це вимагає постійної військової та економічної підтримки української сторони.

Нагадаємо також, що 19 вересня стало відомо про те, що Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

Також Німеччина в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.