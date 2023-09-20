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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война на истощение. Столтенберг призвал предоставить Украине больше вооружения

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Полномасштабная война России против Украины является военным конфликтом на истощение, и контрнаступальные действия ВСУ доказали, что "тупиковая ситуация" не достигнута. При этом Силы обороны нуждаются в большей поддержке со стороны стран-созюников в плане предоставления вооружения.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Он подчеркнул в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке, что украинской стороне срочно необходимы дополнительные поставки средств противовоздушной обороны, включая боеприпасы, запасные части и техническое обслуживание уже имеющихся у ВСУ систем.

"Мы видим, что ПВО каждый день спасает жизни в Украине", - отметил генсек НАТО.

Также Столтенберг привел недавние успехи украинских военных в контрнаступлении как доказательство того, что война не зашла "в глухой угол", и призвал Запад продолжать оказывать военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

"Если мы хотим положить конец войне, если мы хотим справедливого и прочного мира, то военная поддержка Украины - это правильный путь. Мы готовы к длительному пути", - заявил он.

Помощь Запада Украине

Ранее сообщалось, что в Госдепе США заявили о том, что страны G7 признают, что РФ решила воевать против Украины в долгую, и это требует постоянной военной и экономической поддержки украинской стороны.

Напомним также, что 19 сентября стало известно о том, что Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Германия в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.

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