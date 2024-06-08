Війна на виснаження? ISW пояснив, що Путін заклав у свою так звану "теорію перемоги"

У п'ятницю, 7 червня, Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив про так звану "теорію перемоги". Вона передбачає, що окупаційні війська можуть продовжувати поступовий "повзучий" наступ, щоб мати змогу виграти війну на виснаження.

Путін стверджує, що Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний до часткової мобілізації у вересні 2022 року, бо Росія нібито не шукає швидких шляхів перемоги. Він запевнив росіян, що чергової хвилі мобілізації не буде.

"Теорія" Путіна базується на тому, що українські військові нібито не зможуть звільнити значну територію, а російські - будуть досягати поступових тактичних успіхів, попри великі втрати.

Оцінка Путіна підкріплюється останніми місяцями затримки західної допомоги. Аналітики ISW також вважають, що обмеження західної підтримки стимулюватиме Путіна продовжувати "повзучі" операції на фронті. Але ця стратегія також спирається на здатність Росії утримувати ініціативу на всій лінії фронту. На думку експертів, українські війська можуть перехопити ініціативу, вирішивши проблеми з людськими ресурсами та зброєю.

"Таким чином, російські зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити Україні накопичити особовий склад і ресурси, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу, є частиною підходу до війни на виснаження", - йдеться у звіті.