Найгарячішою обстановка залишається на Покровському напрямку, - Генштаб

На Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб відшукати слабкі місця в українській обороні, проводять безперервні штурмові дії. Попередньо, втрати агресора на цьому напрямку склали майже 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

За минулу добу відбулося 85 бойових зіткнень.

Сили оборони уразили 14 районів зосередження особового складу противника, один пункт управління, склад боєприпасів та станцію радіо-електронної боротьби.

На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку за сьогодні склали 101 окупант загиблими та пораненими. Знищено п’ять артилерійських систем, 41 БпЛА, сім автомобілів та пускову установку для БпЛА. Крім того уражено 31 бліндаж та місце зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень збільшилася до дев’яти. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Тернів, Новосадового, Торського та Серебрянського Лісу. Всі атаки відбито українськими захисниками. Втрат позицій не допущено.

Впродовж дня на Сіверському напрямку ворог здійснив дві безуспішні штурмові дії в районі Білогорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Краматорському напрямку агресор сім разів намагався атакувати українських захисників в районах Калинівки, Іванівського, Кліщіївки, та Андріївки. Всі спроби були відбиті.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

Попередньо, втрати агресора на цьому напрямку склали майже 200 окупантів вбитими та пораненими. Знищено три бойові броньовані машини, три автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

На Курахівському напрямку на цей час доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 16. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 13 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Тривають бої в районах Красногорівки та Парасковіївки. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо недопущення просування ворога.

На Времівському напрямку ворог намагався зав’язати бої поблизу Урожайного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку російський агресор чотири рази атакував наші підрозділи поблизу населених пунктів Копані та Мала Токмачка. Успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.