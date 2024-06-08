Война на истощение? ISW объяснил, что Путин заложил в свою так называемую "теорию победы"

В пятницу, 7 июня, Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о так называемой "теории победы". Она предполагает, что оккупационные войска могут продолжать постепенное "ползучее" наступление, чтобы выиграть войну на истощение.

Путин утверждает, что России не нужно проводить очередной призыв резервистов, подобный частичной мобилизации в сентябре 2022 года, потому что Россия якобы не ищет быстрых путей победы. Он заверил россиян, что очередной волны мобилизации не будет.

"Теория" Путина базируется на том, что украинские военные якобы не смогут освободить значительную территорию, а российские будут достигать постепенных тактических успехов, несмотря на большие потери.

Оценка Путина подкрепляется последними месяцами задержки западной помощи. Аналитики ISW также считают, что ограничение западной поддержки будет стимулировать Путина продолжать "ползучие" операции на фронте. Но эта стратегия также опирается на способность России удерживать инициативу по всей линии фронта. По мнению экспертов, украинские войска могут перехватить инициативу, решив проблемы с человеческими ресурсами и оружием.

"Таким образом российские усилия, направленные на то, чтобы помешать Украине накопить личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы, являются частью подхода к войне на истощение", - говорится в отчете.