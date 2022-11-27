Война выходит на новый уровень: чем Россия атакует с воздуха и как Украина защищается

Россияне при массированных атаках не только применяют ракеты, но и ударные БПЛА. Это свидетельствует о том, что война выходит на новый уровень и Украина нуждается в усилении ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, более 4000 ракет Россия уже выпустила по Украине. И это не с учетом С-300, РСЗО и, вероятно, таких ракет как Х-58 и Х-59.

"Речь идет о тысячах (запущенных ракет - ред.) и понятно, что мы потратили на них очень много боекомплектов (БК). Впрочем, хорошо, что у нас есть друзья, которые нам предоставляют комплексы для защиты, в частности Словакия предоставила нам один С300 ну и в соответствии с ним определенное количество БК", - говорит Игнат.

Он также обратил внимание на использование врагом дронов, в частности, "Шахедов", что является довольно дешевым оружием, которое имеет целью истощать ПВО.

"Здесь два момента - эти дроны рассредоточивают внимание, потому что летят в комплексе с ракетами Х-101, "Калибрами", другой момент - на эти БПЛА надо тратить зенитные ракеты, потому что это самое эффективное средство. Потому что именно они имеют радиолокационные средства и могут обнаруживать их в темное время суток", - объясняет Игнат.

Поэтому, на фоне этого, как отметил спикер Воздушных сил, союзниками было принято решение о поставках таких систем как Hawk, которых очень много в мире.

"Этот комплекс вроде бы "морально устаревший", но разве у нас более новые "Бук" или С-300? А Hawk пришел некоторую модернизацию ракеты и может помочь уничтожать беспилотники противника. Война выходит на новый уровень, и именно ударные БПЛА, барражирующие боеприпасы, как их называют правильно, представляют определенную угрозу", - отметил Игнат.

Он обратил также внимание на то, что у России есть свои "Ланценты" и она планирует скручивать иранские самолеты на своей территории.

"Поэтому надо на это реагировать, соответственно ПВО Сухопутных войск должна тоже усиливаться и эффективно насыщать всю территорию страны, где враг может наносить нам вред", - подытожил Игнат.

Отметим, ранее в ВСУ объяснили, как Россия атакует с воздуха Украину и когда угроза выше.

Напомним, как ранее рассказали в Воздушных силах, Украине для самостоятельной защиты неба нужно еще очень много комплексов ПВО, в том числе западных образцов. При этом для быстрого освобождения оккупированных территорий ВСУ нуждаются в самолетах F-15, F-16.