Війна важливіша за економіку. У РФ урізають підтримку бізнесу, - ЦПД

У першому кварталі 2025 року державна підтримка малого і середнього бізнесу в Росії скоротилася майже наполовину - з 127,8 до 72,3 млрд рублів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
Це близько 900 мільйонів доларів США, і навіть менше, ніж у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
Про це свідчать нові дані щодо фінансування програм урядової підтримки, надані російськими джерелами та проаналізовані Центром протидії дезінформації.
Влада РФ з початку 2025 року суттєво скоротила пільгові програми кредитування малого бізнесу.
Зокрема, програму "1764", яка раніше була однією з найпопулярніших — тепер можуть отримати лише 10% підприємств, що подають заявки.
Із ширшої підтримки залишили лише фінансування в "обрані" напрямки - туризм, логістику, IT, науку та виробництво.
Поза межами - більшість малого підприємництва, особливо сфера послуг і локальні ініціативи.
"Підтримку урізають, тоді як податкове навантаження зростає, а кредити дорожчають і стають недоступними. Продовження війни залишається пріоритетом для Кремля, навіть якщо ціною стане занепад підприємництва і крах середнього класу", - зазначають у ЦПД.
Reuters писало, що Путін дедалі більше стурбований проблемами в економіці РФ воєнного часу. Зокрема, на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягав на припиненні війни з Україною і обіцяв нові санкції.
Крім того, ми писали, що Росія змушена витрачатися, щоб заманювати живу силу на війну. Водночас вона зазнає великих втрат, і як ніяк, санкції таки працюють.
У зв'язку з цими проблемами чиновники РФ цього року урізали "невійськові" витрати. Насамперед - соціальні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.