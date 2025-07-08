Війна важливіша за економіку. У РФ урізають підтримку бізнесу, - ЦПД

Це близько 900 мільйонів доларів США, і навіть менше, ніж у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Про це свідчать нові дані щодо фінансування програм урядової підтримки, надані російськими джерелами та проаналізовані Центром протидії дезінформації.

Що відбувається

Влада РФ з початку 2025 року суттєво скоротила пільгові програми кредитування малого бізнесу.

Зокрема, програму "1764", яка раніше була однією з найпопулярніших — тепер можуть отримати лише 10% підприємств, що подають заявки.

Із ширшої підтримки залишили лише фінансування в "обрані" напрямки - туризм, логістику, IT, науку та виробництво.

Поза межами - більшість малого підприємництва, особливо сфера послуг і локальні ініціативи.

"Підтримку урізають, тоді як податкове навантаження зростає, а кредити дорожчають і стають недоступними. Продовження війни залишається пріоритетом для Кремля, навіть якщо ціною стане занепад підприємництва і крах середнього класу", - зазначають у ЦПД.