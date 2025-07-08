Война важнее экономики. В РФ урезают поддержку бизнеса, - ЦПД

Это около 900 миллионов долларов США, и даже меньше, чем в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Об этом свидетельствуют новые данные по финансированию программ правительственной поддержки, предоставленные российскими источниками и проанализированные Центром противодействия дезинформации.

Что происходит

Власти РФ с начала 2025 года существенно сократили льготные программы кредитования малого бизнеса.

В частности, программу "1764", которая ранее была одной из самых популярных - теперь могут получить только 10% предприятий, подающих заявки.

Из более широкой поддержки оставили только финансирование в "избранные" направления - туризм, логистику, IT, науку и производство.

За пределами - большинство малого предпринимательства, особенно сфера услуг и локальные инициативы.

"Поддержку урезают, тогда как налоговая нагрузка растет, а кредиты дорожают и становятся недоступными. Продолжение войны остается приоритетом для Кремля, даже если ценой станет упадок предпринимательства и крах среднего класса", - отмечают в ЦПД.