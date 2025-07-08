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Війна важливіша за економіку. У РФ урізають підтримку бізнесу, - ЦПД

Вівторок 08 липня 2025 12:51
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Війна важливіша за економіку. У РФ урізають підтримку бізнесу, - ЦПД Фото: Кремль урізав підтримку бізнесу, щоб фінансувати війну (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У першому кварталі 2025 року державна підтримка малого і середнього бізнесу в Росії скоротилася майже наполовину - з 127,8 до 72,3 млрд рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Це близько 900 мільйонів доларів США, і навіть менше, ніж у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Про це свідчать нові дані щодо фінансування програм урядової підтримки, надані російськими джерелами та проаналізовані Центром протидії дезінформації.

Що відбувається

Влада РФ з початку 2025 року суттєво скоротила пільгові програми кредитування малого бізнесу.

Зокрема, програму "1764", яка раніше була однією з найпопулярніших — тепер можуть отримати лише 10% підприємств, що подають заявки.

Із ширшої підтримки залишили лише фінансування в "обрані" напрямки - туризм, логістику, IT, науку та виробництво.

Поза межами - більшість малого підприємництва, особливо сфера послуг і локальні ініціативи.

"Підтримку урізають, тоді як податкове навантаження зростає, а кредити дорожчають і стають недоступними. Продовження війни залишається пріоритетом для Кремля, навіть якщо ціною стане занепад підприємництва і крах середнього класу", - зазначають у ЦПД.

Падіння економіки РФ

Reuters писало, що Путін дедалі більше стурбований проблемами в економіці РФ воєнного часу. Зокрема, на тлі того, що президент США Дональд Трамп наполягав на припиненні війни з Україною і обіцяв нові санкції.

Крім того, ми писали, що Росія змушена витрачатися, щоб заманювати живу силу на війну. Водночас вона зазнає великих втрат, і як ніяк, санкції таки працюють.

У зв'язку з цими проблемами чиновники РФ цього року урізали "невійськові" витрати. Насамперед - соціальні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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