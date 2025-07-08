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Война важнее экономики. В РФ урезают поддержку бизнеса, - ЦПД

Вторник 08 июля 2025 12:51
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Война важнее экономики. В РФ урезают поддержку бизнеса, - ЦПД Фото: Кремль урезал поддержку бизнеса, чтобы финансировать войну (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В первом квартале 2025 года государственная поддержка малого и среднего бизнеса в России сократилась почти наполовину - со 127,8 до 72,3 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Это около 900 миллионов долларов США, и даже меньше, чем в 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Об этом свидетельствуют новые данные по финансированию программ правительственной поддержки, предоставленные российскими источниками и проанализированные Центром противодействия дезинформации.

Что происходит

Власти РФ с начала 2025 года существенно сократили льготные программы кредитования малого бизнеса.

В частности, программу "1764", которая ранее была одной из самых популярных - теперь могут получить только 10% предприятий, подающих заявки.

Из более широкой поддержки оставили только финансирование в "избранные" направления - туризм, логистику, IT, науку и производство.

За пределами - большинство малого предпринимательства, особенно сфера услуг и локальные инициативы.

"Поддержку урезают, тогда как налоговая нагрузка растет, а кредиты дорожают и становятся недоступными. Продолжение войны остается приоритетом для Кремля, даже если ценой станет упадок предпринимательства и крах среднего класса", - отмечают в ЦПД.

Падение экономики РФ

Reuters писало, что Путин все больше обеспокоен проблемами в экономике РФ военного времени. В частности, на фоне того, что президент США Дональд Трамп настаивал на прекращении войны с Украиной и обещал новые санкции.

Кроме того, мы писали, что Россия вынуждена тратиться, чтобы заманивать живую силу на войну. При этом она несет большие потери, и как никак, санкции таки работают.

В связи с этими проблемами чиновники РФ в этом году урезали "невоенные" расходы. Прежде всего - социальные.

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