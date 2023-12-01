Війна унеможливила проведення виборів в Україні, - Зеленський

Війна унеможливила вибори в Україні, хоча президент Володимир Зеленський готовий їх провести. У той же час він "не може уявити, щоб залишити свою посаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Associated Press .

За його словами, війна унеможливила проведення президентських виборів в Україні, спочатку запланованих на березень згідно з Конституцією.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що готовий провести вибори, хоча більшість українців проти цього, оскільки вважають таке голосування "небезпечним та безглуздим", оскільки навколо них триває війна.

Видання зазначає, що з бюджетом, який передбачає витрати 22% ВВП країни на оборону та національну безпеку, "українська економіка перебудовується навколо війни, кінця якої не видно, так само, як і повсякденне життя її громадян".

Говорячи про своє президентство, Зеленський зазначив, що "немає слів, щоб описати, наскільки це складна робота", але він також "не може уявити, щоб залишити свою посаду".

"Я, чесно кажучи, не можу цього зробити. Це було б дуже несправедливо, неправильно та безперечно демотивує", - констатував він.

Вибори в Україні

У 2023 році в Україні мали відбутися парламентські вибори. Вони були заплановані на 29 жовтня, але повномасштабне вторгнення РФ і введене військове положення в Україні у зв'язку з цим, роблять їх неможливими. Крім того, у 2024 році мають пройти і президентські вибори. Вони заплановані на весну.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що перемога у війні очікується у 2023 році. Проте важко спрогнозувати, коли відбудуться вибори до Верховної ради з огляду на ситуацію на фронті.