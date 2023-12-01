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Война сделала невозможным проведение выборов в Украине, - Зеленский

Украина, Пятница 01 декабря 2023 12:13
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Война сделала невозможным проведение выборов в Украине, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Война сделала невозможными выборы в Украине, хотя президент Владимир Зеленский готов их провести. В то же время он "не может представить, чтобы оставить свой пост".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Associated Press.

По его словам, война сделала невозможным проведение президентских выборов в Украине, первоначально запланированных на март согласно Конституции.

В свою очередь, Зеленский заявил, что готов провести выборы, хотя большинство украинцев против этого, поскольку считают такое голосование "опасным и бессмысленным", поскольку вокруг них идет война.

Издание отмечает, что с бюджетом, предусматривающим расходы 22% ВВП страны на оборону и национальную безопасность, "украинская экономика перестраивается вокруг войны, конца которой не видно, так же, как и повседневная жизнь ее граждан".

Говоря о своем президентстве, Зеленский отметил, что "нет слов, чтобы описать, насколько это сложная работа", но он также "не может представить, чтобы оставить свой пост".

"Я, честно говоря, не могу этого сделать. Это было бы очень несправедливо, неправильно и бесспорно демотивирует", - констатировал он.

Выборы в Украине

В 2023 году в Украине должны были состояться парламентские выборы. Они были запланированы на 29 октября, но полномасштабное вторжение РФ и введенное военное положение в Украине в связи с этим, делают их невозможными. Кроме того, в 2024 году должны пройти и президентские выборы. Они запланированы на весну.

Ранее в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что победа в войне ожидается в 2023 году. Однако трудно спрогнозировать, когда состоятся выборы в Верховную раду, учитывая ситуацию на фронте.

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