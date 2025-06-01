Війна в Україні зміцнила армію Кім Чен Ина: як Північна Корея використовує конфлікт на свою користь
Війна в Україні дала Північній Кореї унікальний шанс оновити армію та отримати цінний бойовий досвід через тісну співпрацю з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання The New York Times.
Дійсно, війна в Україні відкрила Північній Кореї несподівані можливості для відновлення армії. Так, незважаючи на міжнародні санкції, пандемію та нестачу ресурсів, Кім Чен Ін зміг отримати сучасне озброєння і важливий бойовий досвід.
Співпраця з Росією дала КНДР нові можливості
В якийсь момент Росія зіткнулася з гострим дефіцитом артилерійських снарядів, ракет та особового складу на фронті, а КНДР змогла допомогти їй в цих сферах.
Крім того, Північна Корея поділилася військовими технологіями і досвідом, що допомогло зміцнити оборонний потенціал Росії. В результаті КНДР почала отримувати вигоди від цієї співпраці.
Нова зброя та досвід боїв
Північна Корея допомогла Росії зброєю і військовими. Та найголовніше, що бійці армії КНДР змогли випробувати свою зброю в реальних боях. Військові Північної Кореї отримали важливий досвід, якого немає у південних сусідів. Це зробило їх армію сильнішою і готовою до бою.
Відродження військової промисловості КНДР
Аналітики з Південної Кореї також відзначили, що військова промисловість Північної Кореї нині переживає нове відродження. Ще б пак, через великий попит Росії на артилерійські снаряди та ракети, заводи в КНДР почали працювати активніше. Це сприяло розвитку нових технологій і зміцненню армії Північної Кореї.
Кім Чен Ін контролює процес
Кім Чен Ін почав регулярно відвідувати заводи з виробництва зброї. Це показує, що він особисто контролює процес модернізації армії. Війна в Україні дала йому можливість зміцнити військову силу країни, і лідер КНДР активно цим користується.
Які загрози це несе світу
Таке посилення армії КНДР створює додаткові виклики для міжнародної безпеки. Зростає ризик ескалації на Корейському півострові та в світі загалом. Експерти закликають прискіпливо стежити за подіями та готуватися до можливих загроз.
Нагадаємо, Північна Корея могла передати Росії до 9 мільйонів артилерійських снарядів і щонайменше 100 ракет лише за останні півтора року.
Це викликає занепокоєння в світі. Не дивно, що Президент Франції Еммануель Макрон попередив Китай про намір НАТО посилити свою військову присутність в Азії, якщо Пекін не вживатиме більше заходів, щоб припинити участь Північної Кореї у війні Росії проти України.
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