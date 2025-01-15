Війна в Україні збільшує ризик конфлікту США з ядерною країною, - майбутній глава ЦРУ

"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення і збільшуючи ризик для США бути втягнутими у конфлікт із ядерною країною", - сказав Реткліфф під час слухання у Сенаті щодо затвердження його кандидатури на посаду директора ЦРУ в адміністрації Трампа..

За його словами, США сьогодні стикаються із "ймовірно, найскладнішим середовищем для національної безпеки в історії країни".

Перераховуючи загрози для національної безпеки США, кандидат Трампа на посаду глави ЦРУ назвав насамперед прагнення Комуністичної партії Китаю домінувати у світі в економічній, військовій та технологічній сферах.

Він назвав загрозливою ситуацію довкола того, що "транснаціональні злочинні організації наповнюють американські громади насильством і смертоносними наркотиками".

Третьою загрозою Реткліфф вважає руйнівний вплив війни РФ проти України, зокрема, що вона може вплинути на "втягнення США до ядерного конфлікту".

Серед інших озвучених загроз - іранський режим та його терористичні проксі сили, ситуація на Близькому Сході загалом, дестабілізаційні наміри Північної Кореї.

За його словами, зараз Іран ближче до ядерного прориву, ніж будь-коли раніше.

"Посилення координації між суперниками та супротивниками Америки загрожує посилити загрози, які кожен з них становить для нас окремо, а численні терористичні групи та інші недержавні суб’єкти, деякі з яких навіть перетнули наш південний кордон, все ще становлять постійну загрозу нашому народу", - зазначив Реткліфф.