Война в Украине увеличивает риск конфликта США с ядерной страной, - будущий глава ЦРУ

"Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной страной", - сказал Рэтклифф во время слушания в Сенате по утверждению его кандидатуры на должность директора ЦРУ в администрации Трампа.

По его словам, США сегодня сталкиваются с "вероятно, самой сложной средой для национальной безопасности в истории страны".

Перечисляя угрозы для национальной безопасности США, кандидат Трампа на должность главы ЦРУ назвал прежде всего стремление Коммунистической партии Китая доминировать в мире в экономической, военной и технологической сферах.

Он назвал угрожающей ситуацию вокруг того, что "транснациональные преступные организации наполняют американские общины насилием и смертоносными наркотиками".

Третьей угрозой Рэтклифф считает разрушительное влияние войны РФ против Украины, в частности, что она может повлиять на "втягивание США в ядерный конфликт".

Среди других озвученных угроз - иранский режим и его террористические прокси силы, ситуация на Ближнем Востоке в целом, дестабилизирующие намерения Северной Кореи.

По его словам, сейчас Иран ближе к ядерному прорыву, чем когда-либо прежде.

"Усиление координации между соперниками и противниками Америки грозит усилить угрозы, которые каждый из них представляет для нас в отдельности, а многочисленные террористические группы и другие негосударственные субъекты, некоторые из которых даже пересекли нашу южную границу, все еще представляют постоянную угрозу нашему народу", - отметил Рэтклифф.