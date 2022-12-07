ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война в Украине закончится за столом переговоров. Меркель ответила, может ли сыграть свою роль

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 14:18
Война в Украине закончится за столом переговоров. Меркель ответила, может ли сыграть свою роль Фото: Ангела Меркель (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что война России против Украины закончится за столом переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Меркель Zeit.

Экс-канцлер не может предсказать, каким именно будет исход войны.

"Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - сказала она.

При этом Меркель исключает свое участие в урегулировании вопроса.

К тому же, бывший канцлер не ответил, когда и при каких обстоятельствах могут начаться переговоры.

"Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми дискуссиями друг с другом", - добавила она.

Напомним, ранее Меркель заявила, что не смогла провести переговоры с Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину и повлиять на диктатора, поскольку должна была вскоре покидать свой пост.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор получает советы от Меркель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ангела Меркель Война России против Украины
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины