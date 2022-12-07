Война в Украине закончится за столом переговоров. Меркель ответила, может ли сыграть свою роль
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что война России против Украины закончится за столом переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Меркель Zeit.
Экс-канцлер не может предсказать, каким именно будет исход войны.
"Однажды она завершится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", - сказала она.
При этом Меркель исключает свое участие в урегулировании вопроса.
К тому же, бывший канцлер не ответил, когда и при каких обстоятельствах могут начаться переговоры.
"Есть разница между продиктованным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и дружественными, открытыми дискуссиями друг с другом", - добавила она.
Напомним, ранее Меркель заявила, что не смогла провести переговоры с Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину и повлиять на диктатора, поскольку должна была вскоре покидать свой пост.
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц признался, что до сих пор получает советы от Меркель.
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