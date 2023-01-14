Війна в Україні вплине на майбутнє Азії, - прем'єр Японії

Сьогодні, 14 січня, під час візиту до Вашингтона прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що результат російської війни проти України може визначити майбутнє Азії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"Уроки України значать, що безпека Європи і Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільні... Ситуація в Японії та навколо стає все більш серйозною зі спробами в односторонньому порядку силою змінити статус-кво в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях і з ростом ядерної та ракетної активності Північної Кореї", - сказав він.
Кісіда приїхав до Вашингтона після того, як Японія оголосила про скасування свого військового бюджету через дії КНДР, яка запускає ракети в напрямку японських міст і Китаю, що своєю чергою справляє військовий тиск на Тайвань.
Нагадаємо, на кануні в ході спільної прес-конференції США та Японія застерегли РФ від застосування ядерної зброї проти України.
Раніше ми писали, що Японія розпочала будівництво нової військової бази для американських винищувачів
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