Війна в Україні вплине на майбутнє Азії, - прем'єр Японії

Сьогодні, 14 січня, під час візиту до Вашингтона прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що результат російської війни проти України може визначити майбутнє Азії.

"Уроки України значать, що безпека Європи і Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільні... Ситуація в Японії та навколо стає все більш серйозною зі спробами в односторонньому порядку силою змінити статус-кво в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях і з ростом ядерної та ракетної активності Північної Кореї", - сказав він.

Кісіда приїхав до Вашингтона після того, як Японія оголосила про скасування свого військового бюджету через дії КНДР, яка запускає ракети в напрямку японських міст і Китаю, що своєю чергою справляє військовий тиск на Тайвань.