США та Японія застерегли РФ від застосування ядерної зброї проти України

Будь-яке можливе застосування Росією ядерної зброї в Україні означатиме ворожий акт проти всього людства, який нічим не можна виправдати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда за підсумками зустрічі у Вашингтоні.

У заяві наголошується, що держави продовжать запроваджувати санкційні заходи проти Російської Федерації, непохитно надаючи підтримку Україні.

"Ми однозначно заявляємо, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї в Україні стало б ворожим і нічим не виправданим ворожим актом проти всього людства", - йдеться у спільній заяві.

Як повідомлялося, США та Захід посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля.

У Штатах також розповіли, яку зброю може застосувати Росія у разі ядерного удару.

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