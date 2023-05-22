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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна в Україні входить у критичну стадію, - прем'єр Британії

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Війна Росії проти України входить у критичну стадію. Тому Британія підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, виступаючи перед парламентом після саміту G7, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Він заявив, що вітає посилення обмежень на експорт, який допомагає "російській військовій машині".

"Російські військові зазнають невдачі на полі бою, їхня економіка зазнає невдачі вдома, поки ми посилюємо задушливі санкції", - заявив він.

Британський прем'єр також сказав, що Захід стоїть за Україну і що "свобода повинна перемогти".

"Путін повинен знати, що ми нікуди не підемо", - заявив Сунак.

Прем'єр-міністр також підтвердив підтримку України з боку Великої Британії.

"Образ лідерів "Великої сімки", що стоять пліч-о-пліч із президентом Зеленським у Хіросімі, став потужним сигналом для всього світу: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - підкреслив Сунак.

Допомога Британії Україні

Сполучене Королівство є одним із лідерів з постачання військової допомоги Україні. Так, нещодавно Велика Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow. Ракети передані безкоштовно.

Зеленський у Японії

20 та 21 травня в японському місті Хіросіма президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті "Великої сімки". Серед іншого він зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Усі подробиці візиту українського лідера на саміт у Японії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ВеликобританіяВійна Росії проти України