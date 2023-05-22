RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война в Украине входит в критическую стадию, - премьер Британии

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Валерия Полищук

Война России против Украины входит в критическую стадию. Поэтому Британия будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая перед парламентом после саммита G7, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он заявил, что приветствует ужесточение ограничений на экспорт, который помогает "российской военной машине".

"Российские военные терпят неудачу на поле боя, их экономика терпит неудачу дома, пока мы ужесточаем удушающие санкции", - заявил он.

Британский премьер также сказал, что Запад стоит за Украину и что "свобода должна победить".

"Путин должен знать, что мы никуда не уйдем", - заявил Сунак.

Премьер-министр также подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании.

"Образ лидеров "Большой семерки", стоящих плечом к плечу с президентом Зеленским в Хиросиме, стал мощным сигналом для всего мира: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Сунак.

Помощь Британии Украине

Соединенного Королевство является одним из лидеров по поставкам военной помощи Украине. Так, недавно Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Ракеты переданы бесплатно.

Зеленский в Японии

20 и 21 мая в японском городе Хиросима президент Владимир Зеленский принял участие в саммите "Большой семерки". Среди прочего, он встретился с премьер-министром Риши Сунаком.

Все подробности визита украинского лидера на саммит в Японии - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВойна России против Украины