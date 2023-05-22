Война в Украине входит в критическую стадию, - премьер Британии

Он заявил, что приветствует ужесточение ограничений на экспорт, который помогает "российской военной машине".

"Российские военные терпят неудачу на поле боя, их экономика терпит неудачу дома, пока мы ужесточаем удушающие санкции", - заявил он.

Британский премьер также сказал, что Запад стоит за Украину и что "свобода должна победить".

"Путин должен знать, что мы никуда не уйдем", - заявил Сунак.

Премьер-министр также подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании.

"Образ лидеров "Большой семерки", стоящих плечом к плечу с президентом Зеленским в Хиросиме, стал мощным сигналом для всего мира: мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Сунак.

Помощь Британии Украине

Соединенного Королевство является одним из лидеров по поставкам военной помощи Украине. Так, недавно Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Ракеты переданы бесплатно.

Зеленский в Японии

20 и 21 мая в японском городе Хиросима президент Владимир Зеленский принял участие в саммите "Большой семерки". Среди прочего, он встретился с премьер-министром Риши Сунаком.

Все подробности визита украинского лидера на саммит в Японии - читайте в материале РБК-Украина.

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