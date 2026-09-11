Війна в Україні вартувала Росії півмільйона загиблих солдат, - розвідка Британії

У повномасштабній війні проти України загинуло вже близько півмільйона російських військовослужбовців. Загальні ж втрати армії РФ, враховуючи поранених, сягнули 1,5 мільйона осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Британська військова розвідка вказує, що переважну більшість цих втрат Росія зазнала починаючи з січня 2023 року.
При цьому за цей час загарбникам вдалося захопити лише додаткові 2% території України.
"Я вважаю, що ці цифри чітко ілюструють безглузде та марне витрачання людського життя заради такого незначного прогресу та проти такої незаконної мети Путіна", - наголосив начальник Штабу оборони Великої Британії, маршал авіації Річард Найтон.
Він також додав, що півмільйона загиблих означає, що стільки ж сімей по всій Росії більше ніколи не побачать своїх батьків, синів, братів чи чоловіків.
За даними британського командування, тривала війна завдала важкого удару по російській економіці. Вона призвела до уповільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту та постійно високої інфляції.
Водночас західні посадовці констатують, що попри колосальні втрати та економічні проблеми, російський диктатор Володимир Путін досі не відмовився від своєї головної мети - повністю підпорядкувати Україну сфері впливу Москви.
Росія веде повномасштабну війну проти України вже понад 1660 днів. Це означає, що нинішні бойові дії тривають для РФ довше, ніж її участь у Першій чи Другій світових війнах.
Раніше у розвідці Британії повідомляли, що за останні місяці середньодобові втрати російських військ на фронті в Україні досягли рекордно високих показників від початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, що Росія стикається з масштабними втратами у війні проти України, що вже найближчими роками може призвести до системної кризи в країні.
Зокрема, очільник ГУР Олег Іващенко заявив, що Росія може вичерпати ресурси для війни вже до 2028 року. За оцінками розвідки, близько 60% усіх втрат російської армії на фронті становлять саме загиблі.
Крім того, масштаби втрат особового складу РФ стають критичними для її демографії. Керівник розвідки також наголосив, що ще півтора року війни коштуватимуть РФ майже 10% чоловіків, що додасть окупаційним військам понад 765 тисяч убитих і поранених.