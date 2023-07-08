Війна України та Росії не затягнеться на роки, ресурси цього не дозволять, - Подоляк

Як пояснив Подоляк, ресурсні можливості України поступово зростають. Попри те, що наша країна не отримує швидко ті чи інші компоненти для ведення бойових дій, однак в майбутньому темпи зростатимуть, оскільки військово-промислові комплекси нашої країни й партнерів працюють дедалі інтенсивніше.

"Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць - а зараз зовсім інше сприйняття потреб ВПК і готується необхідний обсяг озброєнь", - відзначив Подоляк.

Тим часом ресурси Росії поступово скорочуються. За словами радника керівника Офісу президента, ворог витратив практично все, що мав до війни, а докуповувати десь ті чи інші матеріали для виробництва нових обсягів зброї й ракет - це намагатися знайти когось на обкладеному санкціями ринку.

"Плюс це вимагає преміальних виплат. Грубо кажучи, тут потрібно з великим дисконтом продавати свій товар і водночас з великою надбавкою купувати якісь запчастини для того чи іншого виробництва. Усе це позначатиметься на економічному стані РФ", - додав Подоляк.

Чому Україна не погодиться на замороження війни?

Замороження війни є найкращим сценарієм для України, оскільки повністю окупувати країну сьогодні ворог не може.

"Але я не бачу потенціалу у цієї війни перерости в заморожений конфлікт. Тому що для України це означатиме фінал існування держави", - відзначив Подоляк.

Водночас, якщо Росія все ж зачепиться за вищезгаданий сценарій, вона зможе провести додаткову мілітаризацію й модернізацію армії, що, зі свого боку, в майбутньому призведе до повторної війни.