Война Украины и России не затянется на годы, ресурсы этого не позволят, - Подоляк

Как пояснил Подоляк, ресурсные возможности Украины постепенно растут. Несмотря на то, что наша страна не получает быстро те или иные компоненты для ведения боевых действий, однако в будущем темпы будут расти, поскольку военно-промышленные комплексы нашей страны и партнеров работают все интенсивнее.

"Просто до войны никто не производил десятки тысяч снарядов в месяц - а сейчас совсем другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений", - отметил Подоляк.

Тем временем ресурсы России постепенно сокращаются. По словам советника руководителя Офиса президента, враг потратил практически все, что имел до войны, а докупать где-то те или иные материалы для производства новых объемов оружия и ракет - это пытаться найти кого-то на обложенном санкциями рынке.

"Плюс это требует премиальных выплат. Грубо говоря, здесь нужно с большим дисконтом продавать свой товар и одновременно с большой надбавкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Все это будет сказываться на экономическом состоянии РФ", - добавил Подоляк.

Почему Украина не согласится на замораживание войны?

Замораживание войны является лучшим сценарием для Украины, поскольку полностью оккупировать страну сегодня враг не может.

"Но я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это будет означать финал существования государства", - отметил Подоляк.

В то же время, если Россия все же зацепится за вышеупомянутый сценарий, она сможет провести дополнительную милитаризацию и модернизацию армии, что, в свою очередь, в будущем приведет к повторной войне.