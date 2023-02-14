Війна в Україні стала уроком. В НАТО обговорять допомогу Молдові й Грузії, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу.

За словами Столтенберга, наразі немає ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готується до миру. Водночас голова Кремля готується до нової війни, нових наступів та атак.

Генсек НАТО зауважив, що Альянс почав надавати допомогу Україні ще з 2014 року, внаслідок чого армія країни стала набагато сильнішою з того часу.

Відповідаючи на питання, чи варто очікувати конкретних рішень щодо надання допомоги країнам-партнерам, як Грузія та Молдова, генсек НАТО відповів, що Альянс наразі працює над цим.

"Зараз НАТО працює над тим, як посилити підтримку цим країнам, пов'язану з кібернетикою, кризовим управлінням і безпечним зв'язком. Я думаю, що один з уроків, який ми вже винесли з війни в Україні, - це важливість надання своєчасної підтримки партнерам. Як важливо було підтримати Україну до вторгнення, так само важливо підтримати інших партнерів, які вразливі до російського втручання. І тому союзники домовилися посилити наше партнерство", - відзначив Столтенберг.