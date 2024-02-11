Війна в Україні призвела до дефіциту медпрацівників в Росії, - розвідка Британії

Війна Росії проти України, ймовірно, призвела до дефіциту медичних працівників по всій території країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт розвідки Британії.

Як пише розвідка, після мобілізації російської армії у вересні 2022 року, медичних працівників попередили не залишати країну. Зрештою до 2% лікарів й медпрацівників втекли з Росії, аби уникнути призову. Також до 3 тисяч медпрацівників, ймовірно, були мобілізовані для надання медичної допомоги під час бойових дій.

У листопаді 2023 року Міністерство охорони здоров'я Росії заявило, що медичному сектору не вистачає близько:

26 500 лікарів;

58 200 середнього медичного персоналу.

Зокрема у 22 регіонах Росії спостерігається значний дефіцит лікарів, а ще в 7 дефіцит оцінюється, як гострий.

Згідно з оцінкою за січень 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів в Росії скоротилась на 7,5 тисячі. Багато хто звинувачує в цьому довгий робочий день та низьку зарплатню.

Комітет Держдуми з регіональної політики та місцевого самоврядування у звіті про бюджет на 2024 рік стверджує, що бідніші регіони Росії матимуть проблеми з фінансуванням зарплат медиків.

"Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року", - додає розвідка.

Санкції проти Росії

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Європейський союз (ЄС) та низка інших країн значно розшили обмежувальні заходи проти країни-терориста. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень. Від самого початку вторгнення Росії ЄС запровадив вже 11 пакетів обмежень.

Нещодавно Тайвань додав 77 позицій до списку товарів, експорт яких у Росію і Білорусь заборонено.

Тим часом ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року. Водночас як пише Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.