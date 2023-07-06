Війна в Україні порушила сформовану національну стратегію РФ, - британська розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони Британії .

Зазначається, що Росія стягнула військові формування з усієї країни для протидії контрнаступу України.

Повідомляється, що у Запорізькій області 58-ма загальновійськова армія обороняє міцно укріплені рубежі. При цьому зазвичай вона забезпечує безпеку кавказького регіону Росії.

За даними розвідки, в районі Великої Новосілки 5-та загальновійськова армія і морська піхота утримують фронт. Зазвичай вони базуються на відстані 7000 км як противаги китайській силі.

Щодо Бахмута, та там оборона в основному сформована навколо повітряно-десантних полків, які звично дислокуються на заході Росії. Там вони діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості з НАТО.

"Те, як Росія приймає ризики по всій Євразії, підкреслює, як війна порушила сформовану національну стратегію Росії", - додають у британській розвідці.

Росія намагається поповнити втрати

За даними Bloomberg, РФ готується відправити в Україну більше "кадировців" та ув'язнених, щоб заповнити дефіцит, який залишила після себе ПВК "Вагнера". Зазначимо, що найманці оголосили про своє виведення з міста наприкінці травня.

До того ж, окупанти на захоплених територіях України шукають нові способи, аби стимулювати місцевих мешканців йти на війну.

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