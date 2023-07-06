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Война в Украине нарушила сформированную национальную стратегию РФ, - британская разведка

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Четверг 06 июля 2023 09:03
Война в Украине нарушила сформированную национальную стратегию РФ, - британская разведка Фото: война в Украине нарушила сформированную национальную стратегию РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Война, которую Россия развязала против Украины, нарушила сформированную национальную стратегию страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны Британии.

Отмечается, что Россия стянула военные формирования со всей страны для противодействия контрнаступлению Украины.

Сообщается, что в Запорожской области 58 общевойсковая армия обороняет прочно укрепленные рубежи. При этом обычно она обеспечивает безопасность кавказского региона России.

По данным разведки, в районе Великой Новоселки 5-я общевойсковая армия и морская пехота удерживают фронт. Обычно они базируются на расстоянии 7000 км как противовес китайской силе.

Относительно Бахмута, там оборона в основном сформирована вокруг воздушно-десантных полков, которые обычно дислоцируются на западе России. Там они действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности с НАТО.

"То, как Россия принимает риски по всей Евразии, подчеркивает, как война нарушила сложившуюся национальную стратегию России", - добавляют в британской разведке.

Россия пытается восполнить потери

По данным Bloomberg, РФ готовится отправить в Украину больше "кадыровцев" и заключенных, чтобы восполнить дефицит, который оставила после себя ЧВК "Вагнера". Отметим, что наемники объявили о своем выводе из города в конце мая.

К тому же, оккупанты на захваченных территориях Украины ищут новые способы стимулировать местных жителей идти на войну.

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