Війна в Україні підвищила попит на американські ПТРК та безпілотники у Європі, - Reuters

Війна в Україні стимулює попит у Європі на американську зброю. Популярними стали переносні ПТРК та безпілотники, які виявилися ефективними при боях з армією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Країни, які близько розташовані до Росії, такі як Польща, Фінляндія та Німеччина, укладають угоди на виробництво американської зброї в Європі, ведуть переговори про нові операції з закупівлі зброї та прагнуть прискорити виконання існуючих контрактів.

Попит зосереджений навколо основних озброєнь та боєприпасів: 155-міліметрових артилерійських снарядів, засобів протиповітряної оборони, засобів зв'язку, ПТРК Javelin та безпілотників.

Акцент на великосерійній і менш дорогій зброї наголошує на тому, як війна в Україні змінила стратегічне мислення європейських країн про те, як можна вести майбутні конфлікти. Бачення високотехнологічних воєн, що більше залежать від комп'ютерів та машин, були замінені реальністю нещадних артилерійських дуелей та солдатів.

Високий рівень використання Україною як високоточних, так і некерованих боєприпасів показав країнам НАТО, що будь-яка майбутня війна вимагатиме набагато більших запасів, ніж передбачалося.

Маленькі безпілотники та більші безпілотні літальні апарати, кожен із яких коштує близько 20 мільйонів доларів без складних датчиків, камер та інших додаткових послуг, також з'явилися у списках покупок. Фінляндія та Данія розпочали переговори з General Atomics після того, як Росія напала на Україну у лютому минулого року. Вони хочуть закупити невелику кількість безпілотників MQ-9B SeaGuardian, які можна буде використовувати для морського та наземного спостереження.

Деякі європейські країни також зацікавлені в тому, щоб розпочати виробництво американської зброї на своїй території, оскільки це знизить залежність від іноземного імпорту та знизить закупівельні витрати.