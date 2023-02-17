Война в Украине повысила спрос на американские ПТРК и беспилотники в Европе, - Reuters

Война в Украине стимулирует спрос в Европе на американское оружие. Популярными стали переносные ПТРК и беспилотники, оказавшиеся эффективными при боях с армией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Страны, близко расположенные к России, такие как Польша, Финляндия и Германия, заключают соглашения на производство американского оружия в Европе, ведут переговоры о новых операциях по закупке оружия и стремятся ускорить выполнение существующих контрактов.

Спрос сосредоточен вокруг основных вооружений и боеприпасов: 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, средств противовоздушной обороны, средств связи, ПТРК Javelin и беспилотников.

Акцент на крупносерийном и менее дорогом оружии подчеркивает, как война в Украине изменила стратегическое мышление европейских стран о том, как можно вести будущие конфликты. Видения высокотехнологичных войн, больше зависящих от компьютеров и машин, были заменены реальностью беспощадных артиллерийских дуэлей и солдат.

Высокий уровень использования Украиной как высокоточных, так и неуправляемых боеприпасов показал странам НАТО, что любая предстоящая война потребует гораздо больших запасов, чем предполагалось.

Маленькие беспилотники и большие беспилотные летательные аппараты, каждый из которых стоит около 20 миллионов долларов без сложных датчиков, камер и других дополнительных услуг, также появились в списках покупок. Финляндия и Дания начали переговоры с General Atomics после того, как Россия напала на Украину в феврале прошлого года. Они хотят закупить небольшое количество беспилотников MQ-9B SeaGuardian, которые можно использовать для морского и наземного наблюдения.

Некоторые европейские страны также заинтересованы в том, чтобы начать производство американского оружия на своей территории, поскольку это снизит зависимость от импорта и снизит закупочные расходы.