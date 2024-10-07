Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу, - Боррель

План перемоги України

Україна нещодавно завершила роботу над планом перемоги, який президент Володимир Зеленський представив під час свого візиту до США. Цей план було обговорено з президентом США Джо Байденом, а також кандидатами на посаду президента Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Повного змісту плану поки що не розкрито, проте керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що ініціатива буде представлена широкій українській громадськості.

У Держдепартаменті США прокоментували план, назвавши його продуктивним і підтвердивши, що обговорення з цього питання триватимуть.

Подробиці про план перемоги – у матеріалі РБК-Україна.

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